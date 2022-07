Frente fria chega ao Rio com ventos que podem atingir mais de 76 km/h

A chegada de uma frente fria ao Rio de Janeiro vai mudar o tempo na cidade a partir da tarde desta sexta-feira (29). De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a previsão é de ventos moderados a fortes de até 76 km/h, podendo ocorrer rajadas muito fortes, acima de 76 km/h e chuva fraca a moderada.







“A tendência é que a frente fria se desloque rapidamente pela cidade, mas é importante que o cidadão acompanhe as nossas atualizações, principalmente a previsão dos ventos”, disse a meteorologista Cristiane Nascimento, do Sistema Alerta Rio, acrescentado que as rajadas mais fortes estão previstas para a parte da tarde, mas que há a possibilidade de antecipação.

A Marinha do Brasil avisa que o mar vai entrar em ressaca e ondas de até 3 metros de altura vão atingir o litoral do Rio das 3h de sábado (30) até as 9h da manhã de domingo (31).

Recomendações

Para evitar acidentes, o Centro de Operações Rio pede que a população não busque abrigo sob árvores ou coberturas metálicas. Também deve-se evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão, postes, placas de propaganda e árvores, devido ao risco de queda.

O COR alerta ainda que, caso haja queda de árvores, deve-se atentar para o risco de choque elétrico, já que há a possibilidade do rompimento da rede de energia. As recomendações de segurança, elaboradas pela Defesa Civil do Estado e pelo Corpo de Bombeiros, incluem ainda que a prática de esportes ao ar livre, principalmente no mar, deve ser evitada. Também não é indicado ficar próximo a encostas, lugares altos sem proteção, mirantes e precipícios.

De acordo com a Meteorologia, no sábado (30), a umidade vai manter o tempo instável, com previsão de chuva fraca a qualquer hora do dia.

Para o domingo (31) e a segunda-feira (1º), haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva para a cidade do Rio de Janeiro.