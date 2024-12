French Tech Summit reforça colaboração entre Brasil e França nas áreas de tecnologia e sustentabilidade

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 12:35 Para compartilhar:

O French Tech Summit São Paulo, evento que tem como objetivo fomentar a conexão entre Brasil e França em expertises de tecnologia e inovação, aconteceu no dia 28 de novembro na capital paulistana. A conferência teve como principais temas de debates a sustentabilidade, a indústria criativa e novas frentes tecnológicas. O evento é apoiado pelo Governo Francês através da Embaixada da França e co-organizado pelo Team France, French Tech São Paulo, a Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) e a Business France, além do Grupo Entre Investimentos como co-host.

As apresentações trouxeram tópicos como infraestrutura sustentável, IA preditiva, liderança feminina, realidade aumentada, marketing digital, produtos financeiros e biodiversidade. Porta-vozes de empresas de peso participaram dos painéis, entre elas Business France, Alliance Française Brésil, Cidade da Imagem, Systra, Dailymotion Advertising, Webedia, Nubank, entre outros. Os palcos “Recreio & Tech”, “Cinema & Tech” e “Música & Tech” trouxeram tecnologias interativas e culturais para os presentes com as marcas Renault, Virtualisurg, Piktiz, Workally, Cidade da Imagem, Ubisoft, Nuba, Studio, Brazil Immersive Fashion Week etc.

No French Tech Summit São Paulo também foi realizada a premiação da startup Green Mining, que desenvolveu a tecnologia de Logística Reversa Inteligente para recuperar com eficiência embalagens pós-consumo e trazê-las de volta ao ciclo produtivo. O evento foi finalizado com uma festa organizada pela French Tech São Paulo, com o apoio do Blend Inspire.

Ricardo Cotrim, CEO da PraJá, empresa de tecnologia em recebíveis que faz parte do Grupo Entre, comentou a importância do evento para o ecossistema de prestadores de serviços e como os dois países podem se beneficiar dessa relação. “Brasil e França são países irmãos praticamente. A França tem um poder de inovação enorme, mas no Brasil temos um maior senso de urgência, até pela nossa situação de país. Acredito que essa relação só resulta em bons resultados”, diz.

João Pessoa (PB) fará parte da Cidade da Imagem em 2025

O French Tech Summit também foi palco de um importante anúncio: o prefeito Cícero Lucena e o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, revelaram que a Cidade da Imagem, grupo de desenvolvimento criativo e de propriedade intelectual que também faz parte do Grupo Entre, desenvolverá diversos projetos na cidade de João Pessoa (PB), em 2025.

“A Cidade da Imagem nasceu de uma parceria com a França. Tive uma experiência muito longa lá, fui com um sonho para lá e voltei com o propósito de fazer a Cidade da Imagem para transformar o Brasil pela criatividade. Para nós é muito importante porque sela, de fato, o apoio do governo francês e das empresas francesas. Vamos ter uma série de ações dentro do projeto que vão beneficiar os brasileiros, como, por exemplo, vistos para pessoas que querem estudar e inovar lá fora. Isso é um dos exemplos. Nós vamos trazer escolas de formação específica, de indústria criativa, que não existem no Brasil para formar professores brasileiros e, assim, continuar esse trabalho”, explica Sylvia Arone, CEO da Cidade da Imagem.