Freira interrompe beijo entre atrizes em Nápoles: ‘É o Diabo’

SÃO PAULO, 18 JUL (ANSA) – Uma freira interrompeu nesta segunda-feira (18) uma sessão de fotos em Nápoles, no sul da Itália, e separou duas jovens atrizes que estavam se beijando.

“O que você está fazendo? Não! É o diabo!”, gritou a idosa ao interromper o beijo entre Serena de Ferrati e Kyshan Wilson, modelos e protagonistas da série de TV “Mare Fuori”, que conta as histórias de jovens em uma penitenciária.

Logo depois, a freira se benzeu com o sinal da cruz e invocou “Jesus, José e Maria”, sob o olhar espantado e divertido das meninas, enquanto o fotógrafo tentava amenizar a situação: “Estamos realmente tentando trabalhar”, disse.

O vídeo foi gravado pela maquiadora Roberta Mastalìa, que também trabalhava na sessão de fotos, e foi compartilhado nas redes sociais de Ferrati, com a legenda irônica “Deus não ama LGBT”. A publicação logo se tornou viral e centenas de usuários justificaram a atitude da freira por sua “idade avançada”.

A cena, que aconteceu no Bairro Espanhol de Nápoles, na esquina da Via Concordia com a Vico Colonne em Cariati, dividiu opiniões na web: enquanto uma parte criticou a idosa, muitas outras pessoas condenaram o beijo entre as atrizes. “Num mundo agora sem nenhum princípio e moral”, diz um dos comentários.

