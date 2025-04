Freira amiga do Papa participa de funeral ao lado de migrantes

ROMA, 26 ABR (ANSA) – A freira francesa Geneviève Jeanningros, amiga pessoal do papa Francisco que comoveu o mundo ao orar e chorar para se despedir no velório, participa do funeral do argentino realizado na Praça São Pedro, neste sábado (26).

A religiosa está sentada ao lado da delegação da ONG Mediterranea Saving Humans, responsável por resgatar migrantes no Mar Mediterrâneo e cuja comitiva conta com refugiados torturados que escaparam de campos de concentração na Líbia.

A cerimônia também conta com a presença de uma delegação da Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).

Jeanningros, freira da Congregação das Pequenas Irmãs de Jesus, tem 81 anos e é sobrinha de outra freira francesa, Léonie Duquet, sequestrada e assassinada pela ditadura militar na Argentina.

Ela comanda um projeto de acolhimento a transexuais na região metropolitana de Roma e já levou diversos grupos de mulheres atendidas pela iniciativa para ver Francisco em audiências gerais no Vaticano.

Na última semana, a religiosa foi imortalizada após aparecer chorando durante o velório de Jorge Bergoglio antes mesmo da abertura para o público, quando apenas cardeais e funcionários da Cúria Romana estavam na basílica. (ANSA).