Freira abençoa união homossexual na Itália: ‘Boa jornada juntos

ROMA, 8 OUT (ANSA) – Por Benedetta Salsi e Daniele Petrone – Uma bênção muito especial foi recebida durante a união civil de dois históricos ativistas da Associação LGBTI Italiana, Arcigay, em Reggio Emilia, na tarde deste sábado (7).

O que tornou a cerimônia de Marco Righi e Fabio Valentini, ambos profissionais residentes na cidade, de 50 e 53 anos, diferente das outras, foi o discurso proferido na Sala del Tricolore pela prima de um dos noivos: a irmã Angela, originalmente Paola Pederzoli.

A religiosa de 70 anos, natural de San Giovanni in Persiceto, na região de Bolonha, como o primo Marco, hoje está aposentada, mas por mais de 25 anos trabalhou em uma clínica na Tanzânia, tendo obtido sua graduação em medicina após fazer votos religiosos; depois, se dedicou a obras de caridade.

Uma vida dedicada aos outros, portanto, em todos os aspectos.

E no sábado, com seu hábito marrom, diante de uma audiência emocionada, ela tomou a palavra com voz firme e um papel na mão, lendo o discurso que havia preparado. Assim, citou o Antigo Testamento da Bíblia e o livro de Tobias para quem a ouvia, com os olhos cheios de lágrimas e para os dois noivos que nunca pararam de se segurar pelas mãos.

“Eu cronometrei! Dura três minutos…”, começou a religiosa, fazendo os presentes sorrirem. Alguns me conhecem pelo meu nome de batismo, Paola, mas como freira sou Angela e sou uma das primas mais velhas de Marco, temos exatamente vinte anos de diferença”, continuou.

Os celulares já estavam ligados para registrar aquele momento, de certa forma histórico.

“Me pediram para dizer algumas palavras. Eu estava um pouco envergonhada, sem saber para que público falaria. E decidi jogar em casa então me inspirei na Bíblia”, disse irmã Angela.

“No Antigo Testamento, caso alguém conheça, há alguns pequenos livros interessantes para a vida cotidiana, então pensei no livro de Tobias. É a história de um velho pai judeu que precisa enviar seu filho a uma cidade muito distante para recuperar dinheiro e encontrar uma noiva; então o pai providencia um companheiro de viagem para ele; que se revelará um anjo enviado por Deus”.

Suas palavras continuaram, ecoando como um pedido de graça e proteção para essa nova união. “Aqui, hoje, esses dois irmãos começam uma jornada. E eu, como o velho Tobias, desejo a eles uma boa jornada juntos, sem desistir, e serem apoio, ajuda, conforto, consolação, mas também correção um para o outro. Em um antigo livro está escrito: é melhor serem dois do que um. Porque terão uma melhor compensação pelo seu esforço: se um cair, o outro o levanta. Portanto, de todo o coração, desejo a vocês uma boa jornada juntos”. (ANSA).

