Freiburg x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalações do jogo da final da Copa da Alemanha RB Leipzig tem chance de conquistar primeiro grande troféu de sua história

O RB Leipzig encara o Freiburg neste sábado, às 15h (horário de Brasília), pela final da Copa da Alemanha. O duelo coloca frente à frente o 4º colocado com o 6º colocado na atual edição da Bundesliga e promete um confronto equilibrado.





RESPEITO AO RIVAL

– Na minha opinião, o Freiburg é um clube alemão de topo. Chegar à final é uma prova lógica do excelente trabalho que tem sido feito nos últimos anos. Alguns dos nossos jogadores já têm experiência em final. Eles estivaram lá em 2019 e 2021. Acho que é uma vantagem para um atleta se você pode aprender com essa experiência – destacou Domenico Tedesco, técnico do RB Leipzig.

EM BUSCA DE UM TÍTULO IMPORTANTE

​Nascido em 2009, o RB Leipzig conseguiu chegar na elite do futebol alemão e europeu de uma maneira surpreendente, mas ainda não conquistou títulos dos principais torneios disputados. A equipe já foi vice-campeã da Copa da Alemanha em duas oportunidades e busca alcançar outro patamar.

FICHA TÉCNICA:

Freiburg x RB Leipzig

Data e horário: 21/5/2022, às 15h (de Brasília)

Local: Olympistadion, em Berlim (ALE)

Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FREIBURG (Técnico: Christian Streich)

Flekken; Kubler, Lienhart, N. Schlotterbeck e Gunter; Eggestein e Hofler; Sallai, Jeong e Grifo; Holer

Desfalques: Yannik Keitel, Kevin Schade e Noah Weisshaupt (machucados)

RB LEIPZIG (Técnico: Domenico Tedesco)

Gulacsi; Simakan, Orban e Gvardiol; Mukiele, Laimer, Kampl e Angeliño; Olmo e Nkunku; André Silva

Desfalques: Amadou Haidara (machucado)

E MAIS:

E MAIS: