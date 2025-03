Freiburg fica no empate sem gols com Augsburg e perde embalo no Campeonato Alemão

O Freiburg perdeu a chance de se aproximar ainda mais do pelotão de frente no Campeonato Alemão ao ficar no empate sem gols diante do Augsburg, neste domingo, em partida válida pela 24ª rodada. A equipe, que vinha de quatro vitórias consecutivas, chegou aos 40 pontos e agora tem um a menos do que o Mainz, quarto colocado na classificação, e dois de desvantagem do Eintracht Frankfurt, que ocupa o terceiro lugar.

Com grande “gordura” no topo da tabela, o Bayern de Munique vem sobrando na competição e ostenta 61 pontos. Segundo colocado e principal perseguidor, o Bayer Leverkusen conta com 53, no segundo posto.

Em uma partida de poucas oportunidades, o Freiburg teve a grande chance de movimentar o marcador com Niklas Beste. Após sair da marcação na entrada da área, ele chutou firme obrigando Finn Dahmen a fazer difícil defesa.

O Augsburg também teve a oportunidade de abrir o marcador com Philiip Tietz. O jogador recebeu uma assistência na medida, mas na hora da finalização, o chute foi no meio do gol, facilitando a missão de Noah Atubolu.

No outro jogo da rodada do Alemão, o Kiel visitou o Union Berlin e venceu o rival por 1 a 0. O único gol do duelo foi marcado por Armin Gigovic, aos 43 minutos da etapa inicial. Apesar do triunfo, a equipe segue em posição complicada, ocupa a vice-lanterna e soma 16 pontos, sete a menos que o conjunto do Union Berlin (14º).