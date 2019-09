Freiburg e Hertha Berlin vencem em rodada favorável aos clubes visitantes

O Freiburg manteve o status de uma das sensações do início da temporada do Campeonato Alemão, neste domingo, ao vencer por 2 a 1 o Fortuna Dusseldorf, fora de casa e de virada, e chegar ao terceiro lugar na tabela de classificação. A sétima rodada, amplamente dominada pelos visitantes, terminou com uma goleada do Hertha Berlin sobre o Colônia por 4 a 0 em pleno estádio do adversário.

Dos nove jogos do final de semana na competição, nada menos que oito foram vencidos por equipes que jogavam fora de casa com apenas um empate registrado. Eintracht Frankfurt (2 a 1 no Union Berlin), Wolfsburg (1 a 0 no Mainz), Bayer Leverkusen (3 a 0 no Augsburg), Schalke 04 (3 a 1 no RB Leipzig), Bayern de Munique (3 a 2 no Paderborn) e Borussia Mönchengladbach (3 a 0 no Hoffenheim) venceram longe de seus domínios. Apenas o Borussia Dortmund não perdeu como anfitrião ao empatar contra o Werder Bremen (2 a 2).

O primeiro dos dois jogos que fecharam a rodada neste domingo foi disputado na Merkur Spiel-Arena, em Dusseldorf. O time da casa ainda chegou a sair na frente no placar com Hennings no final do primeiro tempo, aos 42 minutos. Porém, três minutos depois, o francês Jonathan Schmid deixou tudo igual na partida. Na etapa final, com Luca Waldschmidt, aos 36, o Freiburg saiu de campo com os três pontos ao superar o Fortuna por 2 a 1.

Com a vitória, a quarta em seis partidas na temporada, o time da região da Floresta Negra alemã chegou a 13 pontos, mesma pontuação do RB Leipzig, que está igual no quesito saldo de gols (8 a 8), mas leva vantagem nos gols marcados (14 a 13) e está em segundo. Os dois estão atrás apenas do Bayern de Munique, que lidera com 14.

Em Colônia, no RheinEnergieStadion, os visitantes foram ainda mais impiedosos, mas a goleada de 4 a 0 do Hertha só se concretizou no segundo tempo, quando a equipe da casa ficou com apenas 10 homens após a expulsão de Jorge Mère pouco antes do intervalo. O gol inaugural já havia saído aos 23 minutos da etapa inicial, com o holandês Javairo Dilrosun.

Na volta para o segundo tempo, o bósnio Vedad Ibisevic marcou duas vezes, aos 13 e aos 17 minutos, e ampliou a vantagem para o clube da capital alemã. Quando a parada já estava resolvida, o belga Dedryck Boyata deus números finais à partida, aos 38.

O resultado fez com que o Hertha Berlin se recuperasse bem na tabela de classificação, ocupando agora o 10.º lugar, com sete pontos ao lado do Werder Bremen, entretanto com melhor saldo de gols (-2 a -4). Já o Colônia desceu para o 17.º e penúltimo lugar, ainda com somente três pontos.