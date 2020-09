Freguesia? Botafogo leva vantagem contra o Vasco em mata-matas Historicamente, clube de General Severiano tem retrospecto positivo diante do rival em confrontos eliminatórios; Alvinegro eliminou o Cruz-Maltino na Copa do Brasil

O histórico geral entre Vasco e Botafogo dá vantagem para o Cruz-Maltino. Quando o assunto entre os rivais é confrontos mata-matas, contudo, a história é vantajosa para o Alvinegro. O clube de General Severiano, que eliminou a equipe de São Januário na Copa do Brasil nesta quarta-feira, tem um histórico melhor.

No que diz respeito a confrontos eliminatórios – seja em jogos de ida ou volta -, Botafogo e Vasco se enfrentaram 17 vezes. O Alvinegro venceu oito vezes, empatou três e teve seis derrotas. Vale ressaltar que a reportagem do LANCE! contou, literalmente, jogos mata-matas – ou seja, confrontos de quadrangulares não entraram por se tratarem, teoricamente, de disputas em pontos corridos.

Foi a primeira vez que os rivais se enfrentam nestes moldes em uma competição que não fosse o Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil, a história foi feliz ao clube de General Severiano, classificado às oitavas de final com uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida e o empate sem gols nesta quarta-feira.

O Alvinegro, inclusive, conquistou um título estadual em cima do Cruz-Maltino recentemente. Em 2018, com Joel Carli e Gatito Fernández sendo heróis, a equipe, então comandada por Alberto Valentim, levantou a taça por Alberto Valentim. Vale ressaltar, contudo, que houveram dois vice-campeonatos para o Vasco em 2015 e 2016.

A comemoração dos jogadores em São Januário representou um alívio pela classificação e também mais uma adição ao Botafogo na vantagem nestes confrontos mata-matas com o Vasco.

