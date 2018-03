Fred treina e deve reforçar o Cruzeiro no jogo de volta contra o Tupi

O centroavante Fred foi a principal novidade no treino do Cruzeiro desta quinta-feira, em Belo Horizonte. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o jogador participou do trabalho junto aos outros atletas que não começaram em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Tupi, quarta-feira, em Juiz de Fora, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

O expectativa é que Fred volte a ser relacionado por Mano Menezes para a partida de volta do Estadual, domingo, às 11 horas, no estádio do Mineirão. O retorno ao time titular, no entanto, é mais difícil. Ele disputará posição com Raniel.

Contra Fred pesa o fato de ele não jogar desde 27 de fevereiro, na derrota por 4 a 2 para o Racing, na Argentina, na estreia das equipes pelo Grupo 5 da Libertadores. Logo no começo da partida, ele sentiu a lesão e precisou ser substituído.

Mano Menezes ainda contará com mais dois reforços para o jogo de volta. O zagueiro Leo e o atacante Rafael Sóbis retornam de suspensão. O primeiro brigará por posição com Dedé, que demonstrou ter se recuperado da grave lesão no joelho direito.