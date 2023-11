Fred tranquiliza fãs após Bianca Andrade e o filho sofrerem acidente: ‘Fica o alívio’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2023 - 9:02 Para compartilhar:

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, sofreu um acidente de carro na madrugada da última quinta-feira, 2, quando seguia em companhia do filho, Cris, e de uma babá, pela Rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Barra Mansa, no estado do Rio.

Internada, a influenciadora digital e empresária deve seguir em observação até o próximo domingo, 5. Contudo, todos os envolvidos passam bem, inclusive Cris. A criança, de apenas 2 anos, recebeu alta e está sob os cuidados do pai, o ex-BBB Fred Desimpedidos.

No Instagram, nesta sexta-feira, 3, Fred tranquilizou o público ao compartilhar uma imagem com o filho. “Depois do maior susto de nossas vidas, Cris já está em casa com o papai. Fica o alívio e a gratidão por todos estarem bem. Queremos agradecer o carinho de vocês e todas as mensagens de preocupação e energias positivas”, escreveu.

O influenciador também esclareceu a situação dos demais envolvidos no acidente. “Estive no hospital desde ontem de manhã e posso tranquilizar vocês quanto as outras pessoas que estavam no carro. A Bianca está muito bem e já apareceu pra conversar nos stories dela com vocês! A Day também está bem e juntinho com a família dela. E o Genilson recebeu alta ontem mesmo”, garantiu.

Por fim, destacou: “Agora é descansar e ficar grudado no meu Nenecão”.

Bianca marcou presença nos comentários e agradeceu: “Ele é a nossa vida. Grata por ter estarmos vivos e bem”.

