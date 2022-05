Fred Ring assina com SBT e se declara para emissora Jornalista revelou que Silvio Santos sempre foi seu maior ídolo e comentou sobre sensação de integrar a equipe de esportes





Fred Ring ficou conhecido por comandar atrações de televisão e agora vai em busca de um novo desafio profissional. Após trabalhar em veículos como Globo e Record, o jornalista acertou nesta segunda-feira (16/05) sua ida para o SBT.

O jornalista chega para integrar a equipe de esportes. Fred Ring terá um programa na plataforma digital e também fará participações na TV aberta. Ao acertar com o SBT, o jornalista se declarou para a emissora.

– Sempre sonhei em trabalhar na emissora do meu maior ídolo. Amo o Silvio Santos e tudo o que o SBT representa – revelou Fred Ring.

O jornalista também aproveitou para relembrar programas de sucesso da emissora que ficaram marcados em sua memória.

– Desde criança, sempre assisti o SBT. Sou fã do Gol Show, que agora está novamente no ar com o Ratinho, acompanhei a Casa dos Artistas e vários outros programas… Quando surgiu a oportunidade de vir para cá, fiquei muito feliz. Não a deixaria passar. Não posso abrir muito, mas adianto que virão coisas novas e resenha sem compromisso e mimimi – disse o jornalista.

Fred Ring também comentou sobre os próximos jogos de futebol que serão transmitidos pelo SBT nos próximos dias. Apenas no mês de maio, a emissora exibirá jogos da Libertadores, Europa League e a tão aguardada final da Champions.

– Quem acompanhar o SBT não vai se decepcionar, afinal serão só jogaços. Primeiro, um confronto interessante pela Europa League. Eintracht e Rangers deixaram gigantes como Barcelona e Leipzig para trás, então acredito que vão fazer um duelo tenso. Já na Conference, espero uma decisão cheia de gols, afinal Roma e Feyenoord amam o ataque- explicou Fred Ring.

– Finalmente, depois, chegamos à cereja do bolo. Sem palavras para Real x Liverpool, dia 28, na Champions. De um lado, o mais ofensivo e bonito futebol do mundo na atualidade, e do outro a camisa mais pesada do time mais copeiro, o maior time do mundo. Não arriscaria um palpite, só a certeza de um jogão, dos melhores que existem. E no meio disso tudo ainda tem a Libertadores, que é emoção a todo momento. Amanhã mesmo, dois grandes jogos, com o Corinthians voltando a Bombonera para enfrentar o Boca e o Flamengo recebendo a Universidad Católica – concluiu o jornalista.

A SBT vem investindo pesado nas transmissões de eventos esportivos e vem alcançando grandes audiências com as exibições dos jogos. Nos últimos dias, ficou decidido que a emissora não possuiria os direitos de transmissão da Libertadores para os próximos anos, mas a empresa segue buscando se fortalecer no mercado para construir cada vez mais produtos de qualidade para os telespectadores.

