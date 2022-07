Fred revela desejo cantar nas arquibancas com torcida do Fluminense: ‘Subir a rampa cantando’ Ex-jogador do Tricolor vai aproveitar o momento para curtir a família e fazer todos os cursos possíveis para uma possível começo fora dos campos

Em sua última entrevista coletiva, o eterno camisa 9 do Fluminense, Fred, aproveitou para agradecer novamente a todos os tricolores pela bela homenagem para celebrar toda sua trajetória. Agora, o ex-jogador vai ficar ao lado da família. Contudo, revelou o desejo de estar ao lado da torcida cantando e vibrando no Maracanã.

– O sonho que eu tenho é de poder ficar alguns meses aqui no Fluminense, depois daquela arrancada de 2009, eu entendi o que o torcedor do Fluminense sempre quis. Acho que foi por isso que essa ligação ficou tão forte. Sempre procurei transpirar, me dedicar e agora que é o meu fim, eu tentei mudar de lado e ir lá comemorar e agradecer a cada um dos torcedores da mesma forma que eles fazem. De estar na arquibancada pulando e cantando. E espero realizar meu outro sonho junto com meu filho João Pedro, meus sobrinhos, em subir essa rampa cantando e estar do lado da arquibancada vibrando com o nosso Fluzão – declarou Fred, que também externou o seu atual desejo no momento:

– Agora vou curtir a família, meus filhos e esposa. Ir para a roça com o meu pai. É um sonho que vou realizar e depois aguardar a convocação do Fluminense, para ver para o que eles vão me convocar. Mas num primeiro momento vou curtir a minha família, porque eu saí de casa com 9 anos de idade e a correria sempre foi muito grande. Sempre com muita responsabilidade. Quero voltar a ser moleque e com a responsabilidade só com o horário de levar e pegar meus filhos na escola.

Por outro lado, Fred não esconde o desejo de continuar no Fluminense. Só que agora fora dos campos, como técnico ou como dirigente. Inclusive, o ex-atacante já fez o curso de gestão, vai começar o de treinador e fará todos os possíveis para estar preparado para uma nova convocação do clube.

– Já fiz o curso de gestão e farei o de treinador agora em agosto. Vou procurar me preparar para todos os cursos possíveis. Eu gostaria de estar aqui no Fluminense, não pela história como jogador apenas. Por essa idolatria, carinho, respeito que todos tem por mim e pela amizade que eu tenho. Mas eu gostaria de estar aqui também para fazer alguma coisa e ser útil de alguma forma. Tenho algumas qualidades e defeitos, mas eu posso ajudar de alguma forma. Eu acho que vou tirar um tempo. Não sei o que o Fluminense vai fazer com a minha vida assim, mas fazendo todos os cursos possíveis – pontuou.

E MAIS:

E MAIS: