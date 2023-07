Fred Nicácio chama Amazonas de ‘estado do Manaus’ e irrita internautas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 1:52 Compartilhe

“Que gafe!” Nesta terça-feira, 4, Fred Nicácio deixou internautas incrédulos ao referir-se ao estado do Amazonas como “estado do Manaus” em seu Instagram.

Na rede social, o ex-BBB justificou o sumiço das redes sociais durante o último fim de semana. Ele se ausentou para curtir o festival de Parintins — um dos maiores eventos folclóricos do país — na cidade amazonense homônima, que fica a cerca de 370 km de Manaus.

“Eu estive sumidinho esse final de semana porque eu estava em Parintins, lá no Manaus. No estado do Manaus. Foi uma imersão cultural incrível, uma festa riquíssima”, disse Nicácio. (Confira aqui).

A fala, que repercutiu nas redes sociais, atraiu críticas da web. “Faltou às aulas de geografia”, opinou um internauta. “Isso que me deixa indignada, sabe? A pessoa é convidada pra um evento e não se preocupa nem em fazer uma pesquisa sobre o lugar que ela vai”, revoltou-se outra.

O médico, no entanto, desculpou-se posteriormente. “Que gafe, pessoal! Desculpem. Eu sei como é o certo, mas na hora do vídeo falei errado. Enfim… Espero que o lindo e afetuoso povo do estado do Amazonas, me entenda e me desculpe! Sigo emocionado e me sentindo abençoado por poder ter visto de perto um pouco mais dessa riqueza!” Veja:

