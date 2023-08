Fred Nicácio arrogante e Bruna Griphao acompanhada; confira bastidores da gravação do DVD de Marvvila

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 15:25 Compartilhe

A cantora Marvvila reuniu famosos na gravação de seu novo DVD, que aconteceu no Clube Costa Brava, no Rio de Janeiro, na noite da última terça-feira, 08.

O evento contou com as presenças de alguns ex-colegas de confinamento no reality global também marcaram presença, como os atores Bruna Griphao e Gabriel Santana.

Mas, quem teria chamado atenção mesmo foi Fred Nicácio. Segundo a colunista Mariana Morais, do portal Em Off, o médico teria se comportando com arrogância durante o evento, causando má impressão entre os presentes.

Ainda segundo o publicado na coluna, o ex-BBB teria exigido tratamento vip para toda sua equipe no local do evento. Ele chegou à gravação acompanhado por cinco pessoas e queria para todos as mesmas regalias que ele estava recebendo.

Já a terceira colocada do BBB23 esteve muito à vontade durante o encontro. Ainda segundo a coluna, Bruna Griphao e Gabriel Santana foram embora juntinhos, sem dar importância se estavam sendo ‘espiados’. Logo após a final da edição, fãs se empolgaram com um possível romance entre os dois.

O novo projeto da ex-BBB contou com participações pra lá de especiais de grandes nomes do pagode, como Ferrugem, Belo, Léo Santana, Thiaguinho, Péricles, Luiza Martins e Cinthia Ribeiro.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FRED NICÁCIO 🤴🏾 (@frednicacio)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias