Fred Nicácio acusa Paulo Ricardo de racismo após cantor ignorar Davi no ‘BBB24’

Paulo Ricardo, voz da música de abertura do “BBB“, foi a atração da festa do reality show na quarta-feira, 3. A participação do cantor, entretanto, repercutiu negativamente, após ele ignorar Davi. Diante disso, internautas levantaram a hashtag com a frase ‘Davi merece respeito’. Logo, Fred Nicácio, ex-BBB, também se manifestou sobre o assunto.

No X (antigo Twitter), o médico acusou o cantor de racismo e lamentou a atitude. “É DE CORTAR O CORAÇÃO! Vai falar que não viu? Justamente a pessoa que o BRASIL inteiro tá vendo, o cantor antiético Paulo Ricardo não vê”, começou o ex-BBB.

“Não somos nós que vemos racismo em tudo, vocês que literalmente fingem não nos ver ou fingem não ver o racismo podre de vocês!”, concluiu Fred.

Segundo internautas, o cantor ignorou Davi durante uma interação com os participantes. No trecho que circula na rede social, o artista abraça Mateus, pula Davi e ignora sua mão estendida, e depois abraça os demais participantes.

É DE CORTAR O CORAÇÃO! Vai falar que não viu? Justamente a pessoa que o BRASIL inteiro tá vendo, o cantor antiético @PauloRicardo não vê. Não somos nós que vemos racismo em tudo, vocês que literalmente fingem não nos ver ou fingem não ver o racismo podre de vocês! 🤮 #BBB24 https://t.co/UxtcmXmnOE — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) April 4, 2024

