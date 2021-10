Fred lamenta erros do Fluminense na bola parada contra o Fortaleza

No reencontro com o torcedor no Maracanã, o Fluminense decepcionou e perdeu para o Fortaleza, por 2 a 0, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No final da partida, o atacante Fred falou sobre o fato de os dois gols do adversário terem saído pelo alto.

“Eles vieram bem fechados e na hora da bola parada eles foram decisivos. A gente sabia desse ponto forte deles e, infelizmente, os caras subiram no terceiro andar e fizeram os gols”, disse o atacante, na saída do gramado.

Fred também viu o Fluminense desorganizado para buscar ao menos o empate no Rio, o que facilitou a vida do adversário para ficar com a bola. Ele disse que o time precisa levantar a cabeça pela reabilitação no final de semana. “A gente ainda tentou ir pra cima, mas desorganizamos bastante e o jogo ficou muito solto para eles. Vamos levantar a cabeça e sábado tem mais”, completou.

A derrota desta quarta-feira irritou o torcedor, que pegou no pé de alguns jogadores, entre eles Danilo Barcelos e Luccas Claro. Até mesmo o técnico Marcão foi chamado de “burro” ao fazer substituições, diante da decepção com o revés e a perda da invencibilidade de sete jogos no campeonato.

O Fluminense estacionou nos 32 pontos e caiu para o nono lugar. No sábado o time terá nova chance de se redimir no Maracanã, desta vez às 16h30, contra o Atlético-GO.

