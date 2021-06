Fred, gol e alento a Abel Hernández: veja os bastidores do empate do Fluminense

O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 com o Corinthians, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E, nesta terça-feira, o vídeo de bastidores divulgado pela FluTV mostra o clima dos jogadores no vestiário de São Januário, uma presença especial e um alento de Roger Machado a Abel Hernández após o fim da partida.

+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo Fluminense

Quem apareceu no vestiário foi o atacante Fred. Poupado da partida, ele foi até São Januário para dar uma força aos companheiros. No discurso antes de o time entrar em campo, Roger Machado pediu regularidade e recuperar os pontos deixados pelo caminho.

O clima dos jogadores após a partida mostrou a sensação de que o resultado acabou não sendo tão positivo. Sobre o gol de empate, os dois personagens comentaram o lance que garantiu o ponto ao Fluminense.

Veja a tabela do Brasileirão

– Acho que a gente propôs o jogo o tempo inteiro. Quando sofremos o gol no primeiro tempo, ficamos martelando, martelando com alguns chutes ao gol. Foi para o intervalo e voltamos, tivemos um jogador expulso e continuamos martelando até fazer o gol – analisou Egídio, autor da assistência.

Nino com a faixa de capitão arco-íris do Fluminense (Foto: Reprodução/FluTV)

– O Gidão levou bem, carregou e a única coisa que eu tinha que fazer era chegar na área para ter mais jogadores nossos. Mas graças a Deus a bola caiu em mim. Eu só fechei o olho (risos) para conseguir cabecear – disse Cazares.

O Flu agora soma 10 pontos em sete jogos no Brasileirão. Nesta quarta-feira, a equipe terá o Athletico-PR pela frente em Volta Redonda. No discurso pós-jogo, Roger começou falando diretamente para Abel Herández, que foi expulso.

– Não somos perfeitos. Vamos errar. Eu vou, você vai, o Paulo, Cazares. O mais importante de tudo é que os teus colegas ocuparam o espaço. Faz parte. Se permita estar triste hoje, mas amanhã está tudo certo de novo. Cada um no campo se dá 10% a mais no final dá 100%. Valoriza para cara*** esse ponto. Vamos lembrar lá na frente. Parabéns – disse o treinador.

E MAIS:

Veja também