Fred faz volta olímpica de bicicleta no Maracanã e tem cerimônia de despedida com família e elenco do Fluminense

Fred roubou a cena no Maracanã. Após a vitória do Fluminense sobre o Ceará na noite deste sábado, o jogador foi o centro das atenções e passou por uma cerimônia pelo encerramento da carreira. O Tricolor montou um palco no centro do gramado e o camisa 9 foi homenageado.

Família, amigos, ex-jogadores marcantes e o atual elenco do Tricolor marcaram presença no gramado do estádio. Grande parte da torcida do Fluminense não foi embora com o apito final e ficou nas arquibancadas para acompanhar a festa.

Primeiro, o camisa 9 fez uma volta olímpica de bicicleta e passou em todas os setores do Maracanã (veja no vídeo acima). Fred voltou ao túnel e retornou para o palco sendo ‘abraçado’ por um corredor humano formado por jogadores do atual elenco, ex-atletas do Fluminense, amigos e familiares.

A esposa Paula e os filhos, Geovanna, Júlia e João Pedro, passaram mensagens nesse palco para o camisa 9, que se emocionou. As taças que o atacante conquistou pelo Tricolor foram trazidas à público e mostradas no gramado.

Depois, Fred marcou os pés na calçada da fama do Maracanã, fazendo o ritual da marcação no próprio palco montado pelo Fluminense no centro do gramado.

