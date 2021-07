Fred faz exame, tem edema na coxa direita constatado e vai desfalcar o Fluminense na Libertadores Atacante sentiu logo no início da partida contra o Ceará, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro

Após passar por exame de ressonância, o atacante Fred teve constatada um edema na musculatura anterior da coxa direita. Assim, o camisa 9 ficará fora do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño (PAR), em Assunção, na próxima terça-feira, às 19h15 (de Brasília). O jogador sentiu logo aos 18 minutos do primeiro tempo no empate por 0 a 0 com o Ceará, na última quarta-feira. Ele deu lugar a Lucca.

Em coletiva, o técnico Roger Machado reconheceu o tamanho do problema de perder o centroavante. Além do confronto com o Sport no sábado, pela 11ª rodada do Brasileirão, o Flu terá as oitavas da Libertadores contra o Cerro Porteño (PAR), na terça-feira, fora de casa.

– O Fred é claro que preocupa. É precipitado falarmos alguma coisa porque é preciso fazer o exame. Ainda mais porque ainda temos outras duas opções entregues ao departamento médico e esperamos poder aprontar uma dessas alternativas para o jogo desta terça-feira – disse Roger.

O Fluminense prefere não divulgar prazos em casos de lesões, mas as chances de Fred estar disponível até no confronto de volta, no dia 20, são pequenas. Tudo dependerá da evolução do jogador.

A posição será um problema para o Fluminense. Abel Hernández teve dores no calcanhar direito e Raúl Bobadilla está em transição após sentir a panturrilha direita. John Kennedy segue em trabalho de recondicionamento físico após longo período afastado por Covid-19. Lucca é quem vem sendo o escolhido. João Neto, da base, pode voltar a ser relacionado. Ganso é outro que já foi testado de falso 9.

