Fred, do Manchester United, será anunciado como novo reforço do Fenerbahçe

O meio-campista Fred, de 30 anos, está de malas prontas para desembarcar na Turquia. Atuando pelo Manchester United desde 2018, o brasileiro será o novo reforço do Fenerbahçe, conforme o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. De acordo com a imprensa internacional, a equipe turca deve desembolsar cerca de € 10 milhões (R$ 53 milhões) mais € 5 milhões (R$ 26,7 milhões) em bônus e variáveis pela contratação.

Convocado para a Copa do Mundo do Catar, Fred tinha contrato com o United até junho de 2024, mas procurava uma nova equipe para disputar mais minutos em campo. Com a camisa dos Diabos Vermelhos, o jogador soma 213 jogos disputados, 14 gols marcados e 19 assistências concedidas. Ele se despede do clube com um título conquistado, a Copa da Liga Inglesa.

O Fenerbahçe será o quarto clube da carreira de Fred. Revelado pelo Internacional, o meia também atuou no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde permaneceu até 2018, quando foi contratado pelo Manchester United.

Além de Fred, o Fenerbahçe ainda conta com outros cinco brasileiros no elenco: os zagueiros Gustavo Henrique, Rodrigo Becão e Luan Peres, o volante Willian Arão e o meia-atacante Lincoln.

