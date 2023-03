Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 20/03/2023 - 0:14 Compartilhe







O youtuber Fred, do Desimpedidos, está no paredão da semana no BBB 23. O influenciador não conseguiu escapar da berlinda neste domingo. O brother foi indicado pela casa, com quatro votos, e não conseguiu se salvar na prova bate e volta.

Fred e Gabriel Santana foram os mais votados da casa, enquanto Marvvila foi indicada por Amanda, que ficou na segunda colocação na prova do líder. Os três emparedados se enfrentaram na prova bate e volta e a cantora se safou da berlinda.

Até este domingo, Fred não havia levado nenhum voto no reality show, mas recebeu quatro só nesta noite. No paredão, além de Gabriel Santana, o youtuber vai enfrentar Domitila Barros, indicada direto à berlinda pela líder Bruna Griphao.

Se for eliminado na terça, Fred ainda tem chance de voltar para a casa, por conta de uma repescagem organizada pelo programa. Com as expulsões de MC Guimê e Cara de Sapato, dois brothers que já deixaram a casa serão escolhidos pelo público para retornar ao jogo.

