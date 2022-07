Fred diz que queria se aposentar só com uma entrevista e indica retorno ao Fluminense Ídolo revela principais responsáveis pela festa de despedida e vê apelo de Mário Bittencourt por volta ao clube

Fred pretendia se aposentar com apenas uma entrevista. Pelo menos foi o que o ídolo do Fluminense revelou em fala na sua festa de despedida dos gramados que aconteceu neste sábado (9), no Maracanã, em vitória do Tricolor das Laranjeiras por 2 a 1 diante do Ceará, pelo Brasileirão.

Além disso, o camisa 9 também contou que o técnico do time, Fernando Diniz, o presidente Mário Bittencourt e o diretor de futebol do clube, Paulo Angioni, tiveram participação essencial para o evento acontecer.

– Os responsáveis por eu estar fazendo esses últimos jogos aqui são o Fernando, Paulo Angioni e o Mário. Eu queria só me aposentar com uma entrevista. E eles tentaram me explicar que a torcida faria essa festa maravilhosa. Não só para mim, mas para o time, para os meus companheiros, pela história dessa camisa maravilhosa que é a do Fluminense. E eu só tenho gratidão por todos vocês. Muito obrigado – disse o centroavante.

O agora ex-jogador também deu pistas dos próximos passos de sua vida privada e profissional. Fred passará um tempo curtindo a família durante a aposentadoria e, no futuro, estará de volta ao Fluminense.

– É o meu sonho e o desejo do presidente (de retornar ao clube). Eu preciso pegar um tempo com a patroa para fazer os trigêmeos. Viajar com eles e curtir a minha família. Mas o coração sempre estará ligado ao Fluminense e, quando eu receber a convocação, estarei de volta – explicou.

Neste último retorno, o Fluminense apresentou um projeto para que o Fred permanecesse no clube após se aposentar. O presidente Mário Bittencurt, durante o evento de despedida, fez um apelo dizendo ‘fique com a gente, não vá embora’.

Após o período sabático, no futuro, Fred deverá retornar às Laranjeiras, porém cargo e função ainda estão indefinidos.

