Fred Desimpedidos beija Gabriel Santana e Cara de Sapato em festa de aniversário; confira

Ex-participante do BBB 23, Fred, apresentador do Desimpedidos, comemorou seus 34 anos em uma festa com os colegas de confinamento. Na madrugada deste sábado (06), o jornalista aproveitou a companhia dos amigos e beijou três brothers do reality show.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Fred aparece dando selinho em Gabriel Santana, Cara de Sapato e Ricardo Alface. O apresentador ainda beijou o ex-jogador de futsal Falcão, que também marcou presença na festa.

O ex-brother completou 34 anos no último dia 25, mas sua festa só aconteceu nesta sexta-feira (05). Além de Gabriel, Cara de Sapato e Ricardo, as ex-sisters Larissa, Bruna Griphao, Marvvila, Sarah Aline, Tina Calamba e Amanda Meirelles também marcaram presença no evento.

Cristian, rival de Fred no reality show, também compareceu ao aniversário. O ex-brother chegou ao evento na companhia do cowboy Gustavo Benedeti, sexto eliminado do BBB 23.

