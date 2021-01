Fred dedica vitória muito merecida’ à torcida do Fluminense: ‘Vibramos cantando os hinos da arquibancada’ Atacante lamentou a falta de públicos nos estádios durante o clássico e exaltou melhora do Flu na segunda etapa da partida

Em um clássico emocionante e com vitória nos últimos minutos, faltou a comemoração da torcida. Quem lamentou a ausência foi o atacante Fred, que dedicou a virada por 2 a 1 do Fluminense sobre o Flamengo, no Maracanã, aos tricolores. Após a partida, o jogador exaltou a mudança de postura do Flu depois do intervalo e falou sobre a festa feita pelos atletas no vestiário.

– Fico muito orgulhoso pela nossa vitória. Depois de um primeiro tempo ruim, melhoramos. O Ailton pediu para o nosso time começar a jogar. Pressionamos o Flamengo e fomos bem superiores no segundo tempo. Bola na trave, pressão. Foi muito merecida essa vitória. Dedico a toda nossa torcida. Queria tanto compartilhar com eles no Maracanã. Tenho certeza que, assim como nós vibramos no vestiário, cantando os hinos da arquibancada, “time de guerreiros”, “ganhar Fla-Flu é normal”, sei que eles também comemoraram – disse Fred.

O centroavante, inclusive, deixou o campo no segundo tempo e colocou gelo na coxa. Entretanto, o auxiliar técnico Ailton garantiu que foi apenas cansaço e não há preocupação para a próxima rodada. O Fluminense chegou aos 43 pontos em sétimo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro.

