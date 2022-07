Fred cumpre promessa e entra na arquibancada para ficar com torcida do Fluminense

Falou e fez. Fred fez o que tanto quis, cumpriu a promessa e foi para a arquibancada do Maracanã ficar literalmente no meio da torcida do Fluminense. O camisa 9, após a cerimônia de despedida no último jogo como profissional, na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, foi direto para o Setor Sul do Maracanã.

Acompanhado de seguranças, ele pediu para que os tricolores presentes abrissem espaço para ele. Assim foi. Muitos saíram da frente e ele foi para a arquibancada. Não subiu todos os degraus e foi até o último nível, como inicialmente gostaria, mas mesmo assim já foi para os braços da galera.

O jogador havia ameaçado fazer isto na última semana, após o gol na vitória sobre o Corinthians, mas foi barrado pela equipe de segurança do Maracanã. Dessa vez, com o estádio mais vazio diante do tempo passado pela cerimônia de despedida, ele foi liberado.

O camisa 9 ficou emocionado depois de ir á arquibancada e logo depois se despediu pela última vez do gramado do Maracanã como jogador profissional de futebol.

(FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)