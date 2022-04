Fred conquista primeiro título pelo Fluminense no Maracanã Atacante entrou no segundo tempo contra o Flamengo, mas foi expulso no final; Camisa 9 conquistou o Carioca 2012 e os Brasileiros 2010 e 2012 no Estádio Nilton Santos

Está chegando ao fim a história de Fred no Fluminense e no futebol, mas, antes disso, o capitão tricolor ainda teve a chance de levantar o que pode ter sido sua última taça com a camisa que fez história. Com aposentadoria marcada atualmente para julho deste ano, a despedida vem com o sabor doce de quem, de certa forma, ajudou o time a sair da tão amarga fila de títulos. Neste sábado, ele acabou expulso no empate por 1 a 1 que deu a ele o primeiro troféu pelo clube no Maracanã.

Fred entrou no final da partida e acabou expulso, mas fez história mesmo assim. Nos Brasileiro de 2010 e no Carioca de 2012, ele fez a volta olímpica no Estádio Nilton Santos. No Brasileirão de 2012, o título antecipado foi no Prudentão, em São Paulo. Em 2016, a Primeira Liga foi em Juiz de Fora.

Este foi o quinto troféu do atacante pelo Fluminense, isso sem contar as duas Taças Guanabaras (2012 e 2022) e a Taça Rio (2020). No time em que é um dos maiores ídolos da história, o centroavante participou pouco da campanha atual depois de se machucar ainda em fevereiro, mas é sempre citado em entrevistas e visto nos bastidores, o que reforça o papel para muito além apenas das quatro linhas. Foram seis jogos na atual campanha, sendo quatro como titular. Ele ainda não balançou a rede neste ano.

Mas é possível dizer que Fred foi essencial para o Fluminense até disputar a decisão contra o Flamengo. Na semifinal diante do Botafogo, na primeira partida de volta da lesão após um mês, ele entrou aos 44 minutos e sofreu a falta que gerou o gol de Germán Cano. Ainda foi expulso no fim, gerando confusão e reclamações dos botafoguenses. Suspenso na partida, o atacante entrou em campo na volta, no segundo tempo, e também sofreu a expulsão após se envolver em uma confusão com jogadores do Flamengo.

Caso encerre a vitoriosa carreira no dia 21 de julho de 2022, Fred terminará sua história com 20 taças levantadas ao longo de 19 anos. São três da Ligue 1 (2005/06, 2006/07 e 2007/08), um da Copa da França (2007/08), dois do Brasileirão (2010 e 2012), um da Primeira Liga (2016), dois do Carioca (2012 e 2022), dois na Taça Guanabara (2012 e 2022), um na Taça Rio (2020), três do Campeonato Mineiro (2017, 2018 e 2019), uma Copa do Brasil (2018), uma Copa América (2007), uma Copa das Confederações (2013) e dois Superclássicos das Américas (2011 e 2012).

O que não deu para Fred foi o sonho de se tornar o maior o maior artilheiro da competição pela terceira vez. Ele conseguiu os feitos em 2011 e 2015 e seria o primeiro desde 2000 a conquistar essa marca em três oportunidades. Com poucos minutos, uma lesão e vendo Germán Cano voar, o camisa 9 acabou ficando para trás nesse sentido. O que ele ainda mira nos próximos meses antes de pendurar as chuteiras são os 200 gols pelo Flu (atualmente tem 197), além da marca de segundo maior goleador do Maracanã pelo Tricolor. São 63 bolas na rede atualmente contra Lula, com 65, e Telê, com 66. Waldo lidera com 94.

Vale lembrar que o Fluminense ainda aguarda a definição do jogador sobre o futuro. Internamente, o desejo é que ele estenda o contrato até dezembro para terminar a temporada. A decisão está totalmente nas mãos de Fred.

