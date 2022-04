Fred comemora aniversário com filho após anuncio de separação de Bianca Andrade

O youtuber Fred, do canal Desimpedidos, está completando 33 anos nesta segunda-feira (25), poucos dias após anunciar a separação da empresária e ex-BBB Bianca Andrade. Hoje, o apresentador comemorou o aniversário ao lado do filho Cris, de 9 meses, que é fruto de seu casamento com a influencer.





+ ‘Respeitem o momento das pessoas’, diz Flayslane após especulações de briga com Bianca Andrade

+ Influencer gasta R$ 1,1 mi só em pisos de mansão e declara: ‘Posso desmaiar agora ou depois?’

“Primeiro aniversário com o maior presente que a vida me deu”, declarou Fred na legenda do clique em que aparece com Cris, vestido com as mesmas roupas que o primogênito. A separação do youtuber e de Bianca foi anunciada pelos dois com um texto no Instagram. Segundo o ex-casal, a decisão foi feita em comum acordo.

Veja Fred e Cris no aniversário do youtuber: