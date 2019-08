Fred celebra fim do seu jejum de gols e pede desculpas à torcida do Cruzeiro

Após 16 jogos sem balançar as redes, o atacante Fred voltou a marcar e ajudou o Cruzeiro a vencer o Santos por 2 a 0, nesta tarde de domingo, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou a estreia do técnico Rogério Ceni no lugar de Mano Menezes à frente da equipe mineira.

Na saída do gramado, Fred desabafou e falou sobre o sentimento de voltar a marcar gol. Ele disse que passou por um momento ruim, mas que agora, sob o comando de um novo treinador, as bolas voltarão a entrar.

“É um alívio muito grande voltar a marcar. Há algum tempo eu meio que me perdi quando eu saí do time. Dei uma desanimada. Foi a primeira vez e aprendi com isso. Quero pedir desculpas ao torcedor”, disse o centroavante.

Fred perdeu espaço no elenco comandado por Mano Menezes e logo na estreia de Ceni, seu substituto, balançou as redes. O que anima o jogador para a sequência da temporada. “A partir de agora vai dar tudo certo”, aposta.

Neste domingo, o Cruzeiro dominou o Santos e venceu com autoridade. Com o resultado, saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão e assumiu a 16ª posição, com 14 pontos.