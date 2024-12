Fred Bruno é o novo apresentador do ‘Globo Esporte’: ‘Esse dia chegou!’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2024 - 15:03 Para compartilhar:

O apresentador Fred Bruno, 35 anos, comemorou a confirmação de sua contratação para comandar o “Globo Esporte”. Ele foi confirmado, na tarde desta sexta-feira, 6, para ficar à frente da atração, na edição paulista do programa.

Jornalista, influenciador digital e ex-BBB, Fred, que até pouco tempo era chamado de Fred Desimpedidos, foi contratado pela Globo em agosto último, e deve assumir o programa diário a partir do começo do próximo ano.

Nos últimos três meses na emissora, o comunicador fez trabalhos de produção de conteúdo para o SporTV e para o YouTube do Globo Esporte. Já para 2025, além de comandar a atração esportiva, ele também vai continuar em um projeto especial para o canal fechado.

“Treinei a vida inteira para um dia me tornar apresentador do ‘Globo Esporte’ e esse dia chegou! Por mais que eu tenha me preparado a vida toda pra isso, é quase surreal anunciar que esse momento finalmente chegou”, declarou Fred em publicação no portal do GE.

“Doze anos após minha formatura na faculdade de Jornalismo, ver onde meu trabalho, minha família e meus fãs me levaram me traz uma gratidão imensa e uma felicidade inexplicável. Passei anos voltando apressado da escola para almoçar assistindo ao GE e agora sou eu que estarei no comando e dividindo com o público uma hora tão importante do dia. Quero muito marcar meu nome na história do programa”, finalizou ele.

Fred é formado em jornalismo pela Universidade Paulista, e se destacou na mídia com a produção de conteúdo esportivo para a internet. Ele fez parte por quase dez anos do canal de YouTube Desimpedidos.

