Fred Bruno é anunciado como novo apresentador da edição de São Paulo do ‘Globo Esporte’

O jornalista e influenciador digital Fred Bruno será o novo apresentador da edição paulista do programa Globo Esporte, da Rede Globo. O profissional assume a função no início do ano de 2025.

Fred Bruno foi contratado pelo grupo Globo em agosto de 2024. Na carreira, o influenciador foi protagonista do canal “Desimpedidos”, no YouTube, e participou da edição de 2023 do reality show Big Brother Brasil.

Aos 35 anos, Fred tem mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. O profissional comemorou a nova oportunidade que terá na carreira a partir do ano que vem. “Treinei a vida inteira para um dia me tornar apresentador do Globo Esporte e esse dia chegou! Por mais que eu tenha me preparado a vida toda para isso, é quase surreal anunciar que esse momento finalmente chegou”, disse Fred Bruno.

“Doze anos após minha formatura na faculdade de Jornalismo, ver onde meu trabalho, minha família e meus fãs me levaram me traz uma gratidão imensa e uma felicidade inexplicável. Passei anos voltando apressado da escola para almoçar assistindo ao Globo Esporte e agora sou eu que estarei no comando e dividindo com o público uma hora tão importante do dia. Quero muito marcar meu nome na história do programa”, complementou.

Fred Bruno irá substituir Felipe Andreoli, que deixou o comando do programa depois de dez anos trabalhando na Rede Globo. “Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida e quero contar muito com vocês pra estarmos juntos nessa! O GE é nosso!”, afirmou Fred.