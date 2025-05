Fraude no INSS: associações investigadas foram criadas com assinaturas falsas

Perícia realizada pela PF (Polícia Federal) descobriu que duas associações investigadas no esquema de fraude do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que atingiu pelo menos 4 milhões de aposentados e pensionistas foram criadas com documentos que continham assinaturas falsas. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo.

No ano de 2019, o INSS passou a permitir que associações, como as investigadas, que ficam em Sergipe, recolhessem contribuições de forma automática, descontadas direto das folhas de pagamento dos aposentados. Existia apenas uma condição: que um documento comprovasse a associação do beneficiário de forma voluntária. Essa prova poderia ser uma simples assinatura.

Foi assim, então, que a fraude começou. Os descontos ilegais nos contracheques foram identificados como contribuição, seguido do nome de uma associação e de um número de telefone. Os valores variavam de R$ 30 a R$ 50 e alguns beneficiários não percebiam para quem o dinheiro estava sendo enviado.