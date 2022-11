Fraqueza do mercado de ações faz lucro da B3 cair 11% no 3º tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/11/2022 - 19:39 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A B3 informou nesta quinta-feira que teve lucro recorrente de 1,15 bilhão de reais no terceiro trimestre, queda de 10,7% ante mesma etapa do ano passado, refletindo menores receitas com seu negócio principal de negociação de ações.

A operadora de infraestrutura de mercado teve de julho a setembro receita líquida de 2,26 bilhões de reais, estável sobre um ano antes, com linhas de negócios como tecnologia e mercado de balcão compensando quedas no segmento listado e de serviços para financiamento.

Entre outros fatores, o volume de ofertas de ações no trimestre foi de apenas 2,6 bilhões de reais, ante 48,5 bilhões de reais em igual intervalo de 2021. O volume de negócios no mercado à vista também encolheu, refletindo a queda de 20% no valor de mercado das empresas listadas.

Na outra ponta, as despesas ajustadas deram um salto de 36,7%, a 469,4 milhões de reais.

O desempenho operacional da companhia, medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) somou 1,67 bilhão de reais, com declínio de 6,69 pontos percentuais da margem Ebitda no comparativo anual.

Mais cedo nesta quinta-feira, a B3 anunciou a compra da empresa de sistemas de inteligência artificial, machine learning e big data Neurotech, por até 1,1 bilhão de reais, em busca de diversificação de receitas. [nL1N326151]

(Por Aluísio Alves)

