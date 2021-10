Fraqueza das ações de consumo ofusca otimismo de Wall St e segura Ibovespa perto do zero

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – Diferente da previsão majoritária de profissionais do mercado, o principal índice da Bovespa resistia à influência positiva das bolsas de Nova York e girava em torno da estabilidade, uma vez que ações ligadas a consumo doméstico perdiam força.

Às 11:56, o Ibovespa apontava alta de 0,14%, aos 113.619,89 pontos. O movimento financeiro da sessão era de 8,82 bilhões de reais.

Os principais índices de Wall Street subiam após Citi, Wells Fargo, Bank of America e Morgan Stanley reportarem resultados do terceiro trimestre nesta manhã, com lucro acima das previsões do mercado, apoiados na reversão de provisões para perdas com calotes.

No Brasil, a maioria dos indicadores era positiva, com alta de 0,5% do setor de serviços entre julho e agosto, e melhora da estimativas para contas públicas para 2021 e 2022.

Ações de siderúrgicas eram destaques positivos do índice, após terem sido alvos de realização de lucros na véspera.

Porém, ações ligadas ao consumo doméstico perdiam força, após terem sido destaques positivos na quarta-feira.

DESTAQUES

– GERDAU ganhava 2,4%, USIMINAS tinha valorização de 2% e CSN subia 0,7%, após a Associação Mundial do Aço afirmar que a demanda global pela liga vai se recuperar 4,5% este ano.

– B3 tinha oscilação negativa de 0,16%. A operadora de infraestrutura de mercado financeiro anunciou pela manhã que negocia a compra de 100% da empresa especializada em big data Neoway.

– CVC recuava 1%. A empresa de turismo anunciou pela manhã o início da retomada das operações, 12 dias após ter sido alvo de um ataque cibernético.

– PETROBRAS subia 1,3% na esteira da alta da cotação do petróleo no mercado internacional. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta manhã ser favorável à privatização da companhia.

– CYRELA perdia 1,8%. A construtora anunciou na noite da véspera alta de dois dígitos nos lançamentos, mas forte queda nas vendas do terceiro trimestre ante mesmo período de 2020.







