Franquia de Carlinhos Maia é acusada de lesar mais de 100 investidores

A franquia B. Burguers, de propriedade do humorista e influencer Carlinhos Maia, está sendo acusada de gerar prejuízo a mais de 100 investidores que apostaram no negócio do famoso. Segundo denúncias de franqueados, a empresa de Maia não presta qualquer tipo de suporte, o que tem gerado perdas para os denunciantes.

Em um post na plataforma TikTok, a empresária Thalia Nunes diz atuar no ramo de franchising desde 2016 e relatou os problemas que têm enfrentado após adquirir a franquia de Maia.

“Carlinhos Maia estava vendendo franquias, prometendo lucros e vendas absurdas. Nós, meros seguidores, compramos acreditando no produto e na divulgação, e ele simplesmente não divulgou. Foram vendidas 150 franquias, e hoje, no ano de 2023, tem apenas 50 franquias. Outras 100 já foram fechadas, faliram, por conta da falta de divulgação, de ninguém conhecer o produto e ser caro”, detalhou a empresária.

Ainda de acordo com Thalia, após sair do seu antigo trabalho fixo, decidiu aplicar todos os seus recursos financeiros na franquia de Carlinhos. Logo ela percebeu, no entanto, que o valor não cobriria nem o projeto da obra toda.

Thalia relata também outros problemas com o empreendimento, como a falta de suporte da equipe do influenciador e o fato de ter que arcar com ‘produtos homologados da marca que são superfaturados’. Em seu vídeo de desabafo, ela atribui o fracasso do negócio ao humorista e influencer.

Na área de comentários, usuários enviaram mensagens de apoio à Thalia. Um deles, inclusive, chegou a dizer que visitou a lanchonete de Carlinhos Maia recentemente com as suas duas irmãs e, na ocasião, a conta deu um total de R$ 329. “Saímos correndo”, comentou.

No vídeo publicado no TikTok, a empresária mostrou a estrutura da unidade e afirmou, com tristeza, que precisou encerrar as atividades do negócios.

“É isso que acontece quando você acredita em influencers. Todo seu dinheiro investido, dinheiro suado… Mais uma lojinha fechada. Quando você acredita em pessoas, que estão ali do outro lado, só pra te vender um produto e ser enganada…”, continuou.

Em mais um vídeo do seu perfil, Thalia relembrou outras empresas divulgadas por Carlinhos Maia, como o Girabank, seu banco digital acusado de aplicar golpe em clientes.

Carlinhos Maia se explica

Centro da polêmica com seus negócios, Carlinhos Maia realizou, na última quarta-feira, 4, uma convocação para os franqueados da B.Burguers para explicar a situação.

A reunião, que ocorreria por meio das redes sociais do humorista, era prevista para ocorrer nesta quinta-feira, 5.

“Vocês vão entender que o que aconteceu, tanto com a B.Burguers, tanto com o banco, né? O banco já tá tudo ok, tem muitas coisas que vocês definitivamente não sabe, mas vou passar tudo para vocês, desde valores e tudo que foi recebido”, anunciou o influencer.

“Eu vou falar o porquê que eu parei de divulgar elas aqui nos últimos meses. Então, amanhã eu convoco a todos. Todos franqueados, certo? É para ouvir tudo que eu tenho a dizer aqui. Eu estou bem tranquilo, com o coração limpo”, finalizou.

Quem é Carlinhos Maia

Natural de Penedo (AL), Luiz Carlos Ferreira dos Santos, mais conhecido como Carlinhos Maia, tem 32 anos e é ator, influenciador digital, comediante e empresário.

Maia começou a produzir vídeos humorísticos na internet e, atualmente, conta com mais de 26 milhões de seguidores e 2 bilhões de visualizações no Instagram. O artista também se apresenta em peças teatrais e possui negócios dos mais variados segmentos.

