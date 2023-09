Franklin Templeton entra com registro na SEC nos Estados Unidos para ETF spot de bitcoin

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 14:47 Compartilhe

A gestora de investimentos Franklin Templeton entrou, nesta terça-feira, 12, com registro na Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador do mercado financeiro nos Estados Unidos, para um fundo ETF spot de bitcoin, que deterá esses ativos e buscará refletir o desempenho do preço da criptomoeda. O fundo procurará acompanhar esse desempenho antes do pagamento das despesas, segundo o documento protocolado.

A Franklin Holdings informa que o fundo pretende emitir cotas em uma base contínua, que serão oferecidas ao público periodicamente a preços variados que refletirão os preços do bitcoin e negociação das cotas na Cboe BZX Exchange, onde o ETF será listado.

O registro ocorre após a SEC ter autorizado no início do mês a emissão de vários ETFs spot de bitcoin.

O protocolo do produto da Franklin Templeton lista os vários fatores de risco dos mercados de ativos digitais nos EUA como a incerteza regulatória.

O documento cita que desdobramentos legislativos ou regulatórios adversos podem prejudicar significativamente o valor do bitcoin ou das cotas, como a proibição sobre o uso de bitcoins e da atividade de mineração.

Os ativos digitais representam uma indústria nova e em rápida evolução, e o valor das cotas depende da aceitação do bitcoin, diz o prospecto.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias