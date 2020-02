Franklin Templeton anuncia compra da Legg Mason e ações saltam no pré-mercado

A Franklin Resources, que opera como a gestora de investimentos Franklin Templeton, anunciou nesta terça-feira um acordo para a aquisição da Legg Mason. A transação, que envolverá apenas dinheiro, é avaliada em US$ 4,5 bilhões.

Como parte do acerto, a Franklin Templeton irá pagar US$ 50 por ação da Legg Mason e assumir cerca de US$ 2 bilhões em dívida.

A compra vai dar origem a uma empresa com US$ 1,5 trilhão em ativos sob gestão e a expectativa é que o acordo seja concluído até o terceiro trimestre deste ano.

Por volta das 10h25 (de Brasília), a ação da Legg Mason saltava 23,4% nos negócios do pré-mercado em Nova York, enquanto a da Franklin Resources subia 12,2%. Com informações da Dow Jones Newswires.