Franklin David passa por harmonização facial e revela: ‘Tinha medo de virar um Ken Humano’

No dia 1° de julho, estreia no canal Travel Box Brazil, ‘Aventureiros’, novo programa de viagens apresentado pelo casal Franklin David e Vitor Vianna. Apesar de ainda não ter estreado, a atração já tem a 2° temporada garantida. E David quer estar com uma nova imagem. Para isso, ele passou por um processo de harmonização facial. Os procedimentos foram realizados pelos médicos Dr. Ivan Rollemberg e Dra. Caroline Pereira, em São Paulo.







+ 3 signos que não têm pressa de dizer ‘eu te amo’

+ Dr. Rey diz que não faz sexo com a mulher há 8 anos

+ SP: Tribunal do PCC mata dois homens que desviaram R$ 500 mi de garagens de ônibus



Franklin conta que tinha medo de mexer no rosto. “Eu sempre tive muito receio de fazer qualquer coisa no rosto porque trabalho com a minha imagem. Tinha medo de cair em mãos erradas e virar um Ken Humano, no que diz respeito ao exagero e superficialidade”, afirma. “Vou gravar nos próximos meses a segunda temporada do Programa Aventureiros e, junto com o Vitor, decidimos fazer esta melhora. Agora somos dois apresentadores mais bonitos! (Risos)”, completa.

O apresentador conta que está muito satisfeito com o resultado, já que ele está com o rosto rejuvenescido. “Todo este processo durou três meses e fizemos botox, uso de ácido hialurônico para preenchimento de olheiras e queixo, junto com o laser fotona e o PicoWay, que rejuvenescem e melhoram muito a pele e que continuaremos fazendo sempre. Estamos muito felizes com o resultado”, finaliza.

Confira o antes e depois de Franklin David e Vitor Vianna: