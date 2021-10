Frankfurt vence Bayern pela 1ª vez em 21 anos

MUNIQUE (Reuters) – Filip Kostic, do Eintracht Frankfurt, marcou no final para vencer o Bayern de Munique por 2 a 1 pelo compeonato alemão neste domingo, conquistando a primeira vitória em 21 anos e encerrando uma sequência invicta de nove jogos dos anfitriões.

Kostic pegou a bola na entrada da área, avançou e bateu o goleiro Manuel Neuer com um poderoso chute rasteiro a 7 minutos do fim, selando a primeira vitória do Eintracht na temporada.

Os bávaros seguem na liderança com 16 pontos em sete jogos, apesar da primeira derrota, um ponto à frente do Borussia Dortmund e Freiburg em segundo e terceiro, respectivamente.

O Eintracht saiu na frente quando Leon Goretzka aproveitou um erro de Martin Hinteregger e marcou aos 29 minutos. O zagueiro austríaco compensou rápido ao cabecear para o gol de empate três minutos depois.

Ambas as equipes tiveram chance de assumir a liderança antes do intervalo, com Almamy Tour do Eintracht forçando uma defesa soberba de Neuer aos 43 minutos e Serge Gnabry, do Bayern, acertando a trave um minuto depois.

O goleiro do Eintracht, Kevin Trapp, manteve-se ocupado na segunda parte, defendendo investidas de Gnabry, Leroy Sane e Robert Lewandowski.

No entanto, foi Eintracht quem marcou o que acabou por ser o gol da vitória através de Kostic, antes de Trapp fazer outra defesa importante nos acréscimos.

(Reportagem de Karolos Grohmann)

