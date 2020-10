Frankfurt tropeça no Colônia e perde chance de se igualar ao líder do Alemão

O Eintracht Frankfurt desperdiçou enorme chance de igualar a pontuação do RB Leipzig na liderança do Campeonato Alemão ao levar o empate do Colônia, até então sem pontos na competição. O jogo, válido pela quarta rodada, terminou 1 a 1 neste domingo.

Era o cenário perfeito para o Frankfurt ganhar pela terceira vez e encostar na liderança. O Colônia vinha de três derrotas seguidas, duas em seus domínios, com sete gols sofridos. Em tese um oponente frágil para quem quer brigar por algo grande numa competição.

E tudo parecia encaminhado quando o português André Silva, em cobrança precisa de pênalti, colocou os visitantes em vantagem. Até esta rodada o Colônia não havia mostrado poder de reação saindo atrás do placar.

André Silva está tendo um início de temporada fantástico com o Frankfurt. Depois de ser contratado em definitivo do Milan, são cinco jogos disputados e gols em quatro deles. Não deixou sua marca apenas diante do Hoffenheim, mas deu uma assistência na partida.

Os visitantes foram para o intervalo com vantagem de 1 a 0, e a expectativa é era que a defesa garantisse a vantagem em Colônia. Mas o eslovaco Andrej Duda estragou os planos ao empatar aos sete da etapa final.

Com o tropeço, o Eintracht ficou na quarta colocação, ainda invicto, com oito pontos, a dois do líder RB Leipzig. O Colônia segue na zona de risco. Com um ponto, figura em 16°.

No outro jogo deste domingo o Schalke 04 somou seu primeiro ponto ao também buscar o empate contra o Union Berlin (12°, com cinco pontos). Com o 1 a 1, deixou a lanterna para o Mainz, ainda zerado.

Veja também