Frank-Walter Steinmeier é reeleito presidente da Alemanha

BERLIM, 13 FEV (ANSA) – A Assembleia Federal da Alemanha reelegeu neste domingo (13) Frank-Walter Steinmeier como presidente do país para um mandato de mais cinco anos. O mandatário obteve 1.045 dos 1.437 votos do colégio que se reúne exclusivamente para essa votação.

Na Alemanha, a escolha do presidente é feita de maneira indireta e a Assembleia é formada por pelos deputados do Bundestag mais delegados escolhidos de cada um dos 16 estados alemães.

Steinmeier é o quinto presidente a ser reeleito no país. Ele assumiu o cargo pela primeira vez em 2017 e substituiu Joachim Gauck.

No discurso após a vitória, o alemão afirmou que sua “responsabilidade é por todas as pessoas que moram no país” e ressaltou que “quem lutar pela democracia, vai me ter ao seu lado”.

Steinmeier também aproveitou o momento para criticar a Rússia por conta da crise ucraniana. “Estamos bem no meio do risco de um conflito militar, de uma guerra na Europa oriental, e é a Rússia a responsável por isso”, disse aos presentes.

Os alemães vivem uma situação bastante complicada por conta do risco do combate não apenas por conta de questões políticas ou humanas, mas porque é da Rússia que vem a maior parte do gás natural usado no território.

Mattarella – Também reeleito recentemente, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, enviou uma mensagem para Steinmeier para parabenizá-lo pela vitória.

“A sua reeleição como presidente federal, pela qual eu tenho o prazer de enviar as mais sinceras felicitações da República Italiana e os meus afetuosos votos, é para mim razão de alegria e satisfação profunda. Seja pela amizade que nos liga no plano pessoal, seja pela relevância que a sua reeleição tem para a Alemanha e para toda a Europa”, disse o italiano em nota oficial.

Para Mattarella, “a renovação de seu alto cargo representa um testemunho inequívoco da confiança que o povo alemão tem em sua pessoa, uma segura referência de união em tempos marcados pelos problemas e incertezas”. (ANSA).

