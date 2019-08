Frank Miller volta à Comic Con 2019

A Comic Con Experience anunciou nesta quinta-feira, 15, a presença do quadrinista americano Frank Miller. O autor de Batman – O Cavaleiro das Trevas e Batman – Ano Um vem ao evento brasileiro pela terceira vez, este ano para comemorar as oito décadas de existência do homem-morcego.

A Comic Con Experience 2019 ocorre entre 5 a 8 de dezembro, no São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda). Ainda há ingressos, no terceiro lote, disponíveis para a quinta-feira, 5, entre R$ 120 e R$ 240; sexta-feira, 6, entre R$ 150 e R$ 300; e domingo, 8, de R$ 220 a R$ 440. Pacotes especiais também podem ser adquiridos por até R$ 2 mil.

Em 2018, o festival recebeu 262 mil visitantes, batendo seu próprio recorde de público – há dois anos, a CCXP reivindica para si o título de maior festival de cultura pop do mundo.

Figura das mais icônicas dos quadrinhos de todos os tempos, Miller redefiniu o jeito de contar histórias sobre super-heróis, transformando-os em seres complexos e multifacetados em livros como Sin City, 300 e Demolidor: A Queda de Murdock – todos adaptados com êxito para TV e cinema. Sua passagem pelas CCXPs de 2015 e 2016 foi recebida com estrondo pelos fãs – e a de 2019 promete ainda mais barulho, por conta da data redonda de criação do Batman.

A feira de cultura pop terá programação especial voltada para o homem-morcego: as credenciais deste ano são temáticas em homenagem ao personagem, e outro nome muito ligado a essa história também está confirmado na programação: Neal Adams, roteirista e ilustrador, pela primeira vez no Brasil.

Na CCXP, Frank Miller terá atividades com os fãs no sábado e também no domingo, mas a produção ainda não revelou detalhes de sua participação.

Entre outros nomes já confirmados para esta edição da CCXP estão Iain Glen (o Jorah Mormont de Game of Thrones), Jason David Frank (o Tommy de Power Rangers) e a quadrinista Joëlle Jones.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.