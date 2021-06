Frank de Boer não é mais técnico da Holanda

Muito criticado após a eliminação da Holanda nas oitavas de final do Eurocopa, o técnico Frank de Boer pediu demissão do comando da seleção, anunciou a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) nesta terça-feira.

“O objetivo não foi alcançado, é claro”, disse De Boer em um comunicado.

“Quando fui abordado para ser técnico da seleção nacional em 2020, pensei que era uma honra e um desafio, mas também estava ciente da pressão que seria colocada sobre mim desde a minha nomeação. Essa pressão está aumentando agora”, acrescentou.

Após a classificação para as oitavas em primeiro lugar no Grupo C do torneio continental, com 100% de aproveitamento (três vitórias em três jogos), os holandeses foram eliminados da competição continental na derrota por 2 a 0 para a República Tcheca, equipe que chegou nesta fase entre os melhores terceiros colocados da primeira etapa.

jcp/av/gh/iga/lca

Veja também