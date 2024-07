Frango: SC reforça medidas de biosseguridade em granjas após caso de Newcastle no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 11:52 Para compartilhar:

A Secretaria da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina publicou nota técnica em que destaca a necessidade de reforço das medidas de biosseguridade nas granjas avícolas do Estado. Esta ação vem após a constatação de um caso de doença de Newcastle em aves comerciais no Rio Grande do Sul, fato que levou o Ministério da Agricultura e Pecuária a declarar estado de emergência zoosanitária no Estado vizinho por 90 dias. Diante dessa situação, a nota técnica ressalta a necessidade de limitação das visitas de pessoas alheias ao sistema de produção avícola, com o intuito de proteger a saúde e segurança dos plantéis avícolas catarinenses.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, destacou que a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) está adotando diversas ações específicas para garantir a proteção sanitária do Estado. Entre as ações estão a análise da movimentação de animais e produtos de origem animal oriundos da região do foco, vigilância ativa em propriedades que receberam animais daquela região nos últimos 30 dias e a orientação aos Postos de Fiscalização Agropecuária da divisa sul do Estado para desinfetar todos os veículos provenientes da região afetada.

A secretaria também reforçou a importância da notificação imediata de todas as suspeitas de casos de Doença de Newcastle, especialmente aquelas com sinais respiratórios, neurológicos ou de alta mortalidade súbita em aves. Apesar do caso, a secretaria assegura que o consumo de carne de aves e ovos provenientes de estabelecimentos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial permanece seguro para a população.

O Estado de Santa Catarina é o segundo principal exportador de carne de frango do Brasil, atrás apenas do Paraná e logo à frente do Rio Grande do Sul. No primeiro semestre de 2024, foram embarcadas 563.481 toneladas, com receita de US$ 1,07 bilhão.