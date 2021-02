Frango: relação de troca continua apertada para o avicultor, diz Cepea

São Paulo, 5 – Com a alta dos preços dos insumos usados na avicultura, a relação de troca continua desfavorável ao produtor. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), no caso do farelo de soja, considerado o valor da saca negociada no mercado de lotes de Campinas (SP), em janeiro foi possível ao avicultor a compra de 1,55 quilo do derivado com a venda de um quilo de frango vivo. “Essa quantidade está 9,9% abaixo da observada em dezembro e ainda 33,1% inferior à de janeiro do ano passado”, informou o centro de estudos em relatório sobre o mercado.

Quanto ao milho, também com base na região de Campinas, o produtor pôde comprar 3,06 quilos do cereal com a venda de um quilo da ave, recuos de 14% na comparação mensal e de 17,7% na anual.

No mercado de frango vivo, a procura foi limitada por parte da indústria que tentava reduzir seus estoques. Isso impediu reações no preços do frango. Na região de São Paulo, o frango vivo foi cotado, em média, a R$ 4,27/kg em janeiro, 4,7% abaixo do registrado em dezembro, mas 36,7% acima da de janeiro de 2020. “O excesso de chuvas tem dificultado a colheita da soja no Brasil, preocupando o setor e reforçando o cenário de baixa disponibilidade do grão”, disse o Cepea.

Em janeiro, o farelo de soja teve média de R$ 2.774,78 atonelada na região de Campinas, aumento de 6,7% ante dezembro e 106% acima da observada em janeiro de 2021. “Para o milho, a baixa disponibilidade e a demanda aquecida elevaram as cotações em janeiro para o recorde real em algumas regiões acompanhadas pelo Cepea. No caso do Indicador Esalq/BM&FBovespa, a média mensal foi de R$ 83,65/saca, altas de 11% frente à de dezembro e de 66% na comparação com janeiro/20.”

No atacado da Grande São Paulo, o frango inteiro congelado se valorizou 0,9% na semana encerrada no dia 3 de fevereiro, a R$ 5,69/kg. Em Toledo (PR), a alta foi de 5,6%, com o produto inteiro cotado a R$ 6,44/kg no dia 3.

Veja também