Frango/EUA: Tyson Foods vai retirar rótulo ‘sem antibióticos’ de produtos

Nova York, 3 – A Tyson Foods está reintroduzindo antibióticos em sua cadeia de fornecimento de frango e vai deixar de usar o slogan “sem antibióticos” em produtos da marca até o fim do ano. A medida envolve medicamentos que não interferem na saúde humana e será aplicada em produtos frescos, congelados e prontos para consumo da empresa, afirmou em comunicado. Em 2017, a empresa, que processa cerca de um quinto de todo o frango dos Estados Unidos, se comprometeu a fornecer produtos sem o uso de antibióticos, tornando-se o maior processador de aves a abandonar o uso dos medicamentos.

Na época, executivos da Tyson afirmaram que o frango sem antibióticos poderia ser vendido por 20% a mais do que as versões convencionais, mas também custaria mais para ser produzido. As vendas de produtos antimicrobianos, que incluem antibióticos, para produtores de frango que criam aves para consumo alimentar caíram cerca de 70% desde 2016, de acordo com um relatório de 2022 da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês). Em 2021, quase 70% do frango nos EUA foi comercializado para consumidores como sendo produzido sem antibióticos, de acordo com o Departamento de Agricultura do país (USDA).

A reintrodução de antibióticos poderia gerar economia para a Tyson, especialmente se os consumidores estiverem menos dispostos a gastar mais em produtos criados sem os medicamentos, de acordo com consultores da indústria avícola. Manter uma produção sem o aditivo é especialmente caro para processadores de aves como a Tyson, que produzem aves maiores, cuja carne é usada em nuggets e tiras, segundo autoridades do setor. Frangos menores tendem a ser mais fáceis de criar sem antibióticos, por causa do período de vida mais curto. Cerca de 10% da receita do negócio de frango da Tyson vem de frangos menores.

A nova mudança exigirá que a Tyson remova o rótulo “sem antibióticos” dos produtos afetados, disseram fontes. Um porta-voz da empresa informou que a nova mudança continua sua abordagem responsável e foi feita visando ao melhor interesse das pessoas e dos animais. “Baseamos nossas decisões em ciência sólida e em uma compreensão em evolução das melhores práticas que impactam nossos clientes, consumidores e os animais sob nosso cuidado”, afirmou.

Os antibióticos utilizados pela Tyson na alimentação dos frangos são conhecidos como ionóforos, que controlam a doença de coccidiose em aves, que pode causar morte e gerar uma diminuição geral na produção avícola. A FDA incentiva o uso limitado de antibióticos na produção de carne, mas um porta-voz da agência disse que a preocupação maior é com os antibióticos que interferem na saúde humana. Não seria o caso dos ionóforos, que representam um risco significativamente menor de desenvolvimento de bactérias resistentes que ameaçam tratamentos, disse. Fonte: Dow Jones Newswires.

