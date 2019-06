Frango/EUA: Governo inicia investigação criminal sobre suposto cartel

Chicago, 25/06 – O Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou uma investigação criminal sobre a indústria de frango do país, após alegações de que as maiores companhias do setor organizaram um esquema para manter os preços artificialmente altos.

Nos últimos três anos, grupos de consumidores, varejistas e empresas de serviços de alimentação processaram Tyson Foods, Pilgrim’s Pride, Sanderson Farms, Perdue Farms e outras companhias por suposta formação de cartel. Segundo os autores das ações, as processadoras de carne de frango vinham inflando artificialmente, desde 2008, um índice de preços conhecido como Georgia Dock, o que resultou em preços mais altos do produto.

Com a notícia do envolvimento do Departamento de Justiça no caso, a ação da Tyson caiu 1,05%. Pilgrim’s perdeu 1,25%, enquanto Sanderson recuou 2,22%.

As companhias negam as acusações, atribuindo os preços mais altos ao aumento da demanda e à produção reduzida após um período difícil para o setor no fim dos anos 2000s.

Um porta-voz da Pilgrim’s disse que a companhia não teve conduta anticompetitiva e pretende se defender das acusações. Um porta-voz da Sanderson também disse que a empresa vai se defender das alegações, e acrescentou que a companhia não foi intimada pelo Departamento de Justiça neste caso. Uma porta-voz da Perdue não quis comentar o assunto. Um porta-voz da Tyson disse que a companhia não organizou um esquema com seus concorrentes e vai continuar se defendendo das acusações.

Fonte: Dow Jones Newswires.