Frango/EUA: Claxton Poultry Farms é indiciada por formação de cartel

São Paulo, 20/05 – O Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou a processadora de carne de frango Claxton Poultry Farms por suposta formação de cartel na venda de frango para restaurantes e supermercados. No ano passado, dois executivos da companhia e outros oito executivos de empresas concorrentes foram indiciados pelo mesmo motivo.

O Departamento de Justiça alega que a Claxton, como empresa, coordenou preços com concorrentes ao negociar acordos de fornecimento de frango com supermercados e restaurantes.

Segundo a agência, as acusações podem resultar em penalidades de dezenas de milhões de dólares. A investigação sobre o setor ainda está em andamento. A Claxton não quis comentar o assunto.

Em janeiro deste ano, a Tyson Foods, principal fornecedora de frango do país, informou que pagaria um total de US$ 221,5 milhões para encerrar todas as ações civis que alegam suposta formação de cartel no setor. Cerca de uma semana antes, a Pilgrim’s Pride, controlada pela JBS, disse que estava disposta a pagar US$ 75 milhões a um grupo de compradores de frango para encerrar alegações de formação de cartel.

No fim de fevereiro, a Pilgrim’s formalizou acordo de admissão de culpa com o Departamento de Justiça, que previa pagamento de US$ 107,9 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também