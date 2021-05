Frango: Cepea aponta valorização em maio acima dos insumos milho e soja

São Paulo, 20/05 – Os preços do frango vivo no mercado interno subiram em maio mais que os do milho e do farelo de soja, principais insumos usados na avicultura, informou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). “Enquanto a liquidez está boa no mercado interno de carne de frango, com destaque para a primeira quinzena, favorecida pela alta competitividade frente às principais carnes concorrentes, agentes do setor reajustam as cotações, na tentativa de acompanhar as altas dos custos de produção”, observa em nota o centro de pesquisa. O preço médio do frango vivo no Estado de São Paulo é de R$ 5,11/kg na média parcial de maio (até o dia 19), aumento de 9% frente a abril e de 75,2% ante maio/20, em valores nominais.

Já o Indicador ESALQ/BM&FBovespa do milho tem média de R$ 101,35/saca na parcial deste mês, alta de 4,3% frente a abril e mais que o dobro do observado em maio/20. No caso do farelo de soja, a tonelada se valorizou 0,9% no mercado de lotes de Campinas (SP), com média de R$ 2.516,89 na parcial de maio, 49,4% acima de igual mês de 2020.

“Dessa forma, foi possível ao avicultor paulista a compra de 3,02 quilos de milho com a venda de um quilo de frango na parcial de maio, aumento de 4,4% frente à quantidade de abril, mas ainda 14,2% abaixo do observado no mesmo mês de 2020. Na comparação com o farelo de soja, a quantidade de 2,03 quilos do derivado é a maior para o setor desde agosto de 2020, quando o produto era comercializado abaixo dos R$ 2.000,00/t. O volume na parcial de maio ainda é 7,9% maior que em abril

e 17,2% acima de maio/20”, destaca o Cepea.

Semana Mesmo com a valorização do frango no mês, o Cepea destaca recuo das cotações do produto na última semana, após avanço em seis semanas consecutivas. No atacado da Grande São Paulo, o frango inteiro congelado caiu 3,3% entre 12 e 19 de maio, a R$ 6,63/kg na última quarta-feira. Para os cortes e miúdos, a baixa mais significativa foi registrada para a coxa com sobrecoxa congelada, de 1,7% no mesmo período, a R$ 6,77/kg no dia 19.

