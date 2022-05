Francisco Vitti diz que já ficou com mulheres fingindo ser o seu irmão, Rafa

O ator Francisco Vitti fez várias revelações em uma entrevista ao podcast “Match o Papo”, apresentado pela atriz Valentina Bandeira, e confessou já ter se passado pelo seu irmão, Rafael Vitti, para ficar com mulheres.

“Na época que a gente não trabalhava com imagem, tinha aquela coisa de ir numa festinha aqui. Eu adorava inventar nomes, criar personagens para sair naquela noite. E tinha noites que eu virava o Rafael. Mas era bom, porque era uma mentira fácil de ser sustentada, porque eu sabia tudo. Não caía naquela de a menina fazer uma pergunta e eu dar uma gaguejada para responder”, contou o ator.





Francisco confessou que em um de seus “golpes amorosos” acabou sendo descoberto e que acabou deixando a moça com quem ficou chateada.

“Uma vez falei que tinha mais do que a minha idade, falei que me chamava Rafael, que tinha passado em Artes Cênicas na Unirio. Aí a gente tinha um amigo em comum, eu e essa menina. Ela foi mostrar para ele, dizendo que tinha ficado com um amigo dele. Então ele respondeu: ‘Mas esse é o Chico, o Rafa é o irmão dele’. Lembro que ela me mandou uma mensagem chateadíssima”, disse o ator.